Энергетическое партнерство Азербайджана и ЕС выходит за рамки газа

БАКУ /Trend/ - Энергетическое партнерство ЕС-Азербайджан выходит далеко за рамки газа.

Об этом сказал Trend главный исполнительный директор газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишель Брюн.

Он отметил, что ЕС и Азербайджан разделяют стремление ускорить разработку и развертывание мощностей по производству и передаче электроэнергии, выработанной из ВИЭ.

«Азербайджан обладает огромным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, особенно в оффшорном энергетическом секторе, что также может способствовать обеспечению потребностей Европы в электроэнергии», - считает Брюн.

Говоря о меморандуме о взаимопонимании, подписанном 18 июля между Еврокомиссией и Азербайджаном, об удвоении в течение нескольких лет импорта природного газа из Азербайджана в ЕС, исполнительный директор Lagazetteaz.fr, отметил, что азербайджанский газ поможет европейцам избавиться от зависимости от единственного поставщика.

«ЕС импортирует 40 процентов своего годового потребления газа. Европейские санкции против России рискуют подтолкнуть ее к прекращению поставок в Европу, что, естественно, является серьезной проблемой для европейцев по мере приближения зимы. Естественно, ЕС также будет необходимо импортировать газ из других стран, таких как США, Катар, Норвегия или Алжир. Энергетическая независимость Европы от одного поставщика потребует времени. Так что Европе в любом случае придется экономить, чтобы пережить зиму без сбоев. Ей необходимо для своей энергетической безопасности сотрудничать с более надежными поставщиками, и Азербайджан является одним из них», - сказал он.

Брюн добавил, что меморандум предоставляет Европе преимущества не только в сфере энергетики.

«Он дает Европе возможность укрепить свои экономические и политические связи с этой частью мира, которая имеет богатые ресурсы и большой потенциал роста», - пояснил он.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn