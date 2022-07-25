Интерконнектор Греция-Болгария может поставлять газ из большего количества источников – исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Один миллиард кубометров природного газа в год в соответствии с 25-летним контрактом между Азербайджаном и Болгарией является основой проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), и мы очень хотим, чтобы эти объемы транспортировались через интерконнектор после коммерческого запуска.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева.

"У нас есть еще несколько поставщиков с долгосрочными заказами мощностей, поэтому мы ожидаем, что природный газ будет поступать и из других источников. В общей сложности 1,57 миллиарда кубометров в год были забронированы в рамках рыночного теста IGB, а остальные объемы будут предлагаться на двух торговых платформах - PRISMA и RBP. Как независимый системный оператор мы хотим, чтобы ICGB безопасно и прозрачно продавала свободные мощности трубопровода IGB. Это обеспечит равный доступ для всех заинтересованных сторон, которые могут пожелать забронировать мощность", - сказала Георгиева.

Она отметила важность того, что большинство поставщиков, которые уже забронировали мощности IGB, являются совершенно новыми на болгарском рынке.

"Для нас это имеет первостепенное значение, так как это ясно показывает, что интерес к этому проекту и перспективы энергетического будущего Болгарии очень значительны", - сказала Георгиева.

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