Казахстан за год незначительно сократил выработку электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года выработка электроэнергии в Казахстане составила 8,5 миллиарда киловатт-часов, что на 2,8 процента меньше по сравнению с маем 2021 года и на 3,5 процента - в сравнении с апрелем 2022 года, передает Trend со ссылкой на Комитет по статистике Казахстана.

По данным ведомства, выработка электроэнергии в Казахстане в январе - мае 2022 года составила 48,5 миллиарда киловатт-часов, что на 1,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Казахстанский импорт электроэнергии по итогам мая 2022 года составил 108,7 миллиона киловатт-часов, что на 17 процентов меньше по сравнению с показателем мая 2021 года, но на 17,7 процента больше, чем в апреле 2022 года.

Импорт Казахстаном электроэнергии по итогам января - мая 2022 года составил 617,8 миллиона киловатт-часов, что на 8,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Казахстан в мае 2022 года экспортировал 96,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 47,2 процента меньше по сравнению с маем 2021 года, но на 0,2 процента больше, чем в апреле 2022 года.

Казахстанский экспорт электроэнергии в январе - мае 2022 года составил 736,4 миллиона киловатт-часов, что на 55,1 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На внутреннем рынке Казахстана в мае 2022 года было реализовано 8,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2,1 процента меньше по сравнению с маем 2021 года и на 3,3 процента - в сравнении с апрелем 2022 года.

Реализация электроэнергии на внутреннем рынке Казахстана по итогам января - мая 2022 года составила 48,4 миллиарда киловатт-часов, что на 0,7 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.