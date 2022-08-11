Казахстан нарастит выработку электроэнергии

БАКУ /Trend/ - До конца 2022 года в Казахстане планируется ввести в строй дополнительные электроэнергетические мощности на уровне 240 МВт.

Как передает Trend, об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в ходе выступления в Службе центральных коммуникаций при Президенте.

По его словам, в рамках поручения главы государства обеспечить своевременную реализацию проектов по вводу в эксплуатацию электроэнергетических мощностей и усилению электрических сетей в Южной и Западной зонах Единой электроэнергетической системы на сегодняшний день введены в строй мощности на уровне 340 МВт.

"Также ведутся работы по модернизации национальной электрической сети, в том числе строительно-монтажные работы по усилению электрических сетей Западной энергозоны. Срок завершения - 2023 год. Разрабатывается технико-экономическое обоснование по усилению электрических сетей Южной энергозоны. После разработки ТЭО будут определены параметры и сроки реализации проекта", - сказал Акчулаков.

Министр отметил, что все задачи, поставленные главой государства, находятся на постоянном контроле ведомства и будут реализованы в установленные сроки.