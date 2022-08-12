Все объекты интерконнектора Греция-Болгария заполнены газом

БАКУ /Trend/ - Все объекты интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа, заполнены газом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на проектную компанию ICGB AD.

Как сообщается, ICGB представила в министерство регионального развития и благоустройства Болгарии обновленное предложение о поэтапной реализации оставшихся работ для начала промышленной эксплуатации трубопровода.

«В настоящее время все основные строительные работы по реализации проекта завершены, а с середины июня все объекты газифицированы и успешно испытаны реальными объемами природного газа. Газопровод и все прилегающие наземные сооружения технически исправны. На сегодня все 182 км и прилегающие объекты заполнены природным газом под давлением 40 бар. Продолжается выполнение второстепенных работ, не связанных напрямую с эксплуатацией интерконнектора, но являющихся частью запланированных проектных мероприятий по EPC-контракту», — сказали в компании.

Стремясь как можно скорее ввести IGB в коммерческую эксплуатацию и ускорить административные процессы, необходимые для выдачи Акта 15 и Акта 16, ICGB представила предложение в министерство регионального развития и благоустройства Болгарии. Основная цель заключается в том, чтобы все мероприятия, необходимые для запуска, проводились в первоочередном порядке на первом этапе, что позволило бы своевременно начать транспортировку природного газа по интерконнектору. Все остальные виды деятельности, не связанные непосредственно с эксплуатацией объекта, включаются в отдельный этап. Их продолжат осуществлять параллельно с эксплуатацией трубопровода.

На первом этапе первоочередными мероприятиями являются: установка знаков вдоль газопровода, завершение интеграции и испытания системы SCADA для автоматического управления, тестирование системы противопожарной защиты диспетчерского центра и т.д.

Среди запланированных мероприятий второго этапа: завершение размещения запасного оптического кабеля, выполнение противоэрозионных мероприятий по трассе газопровода, завершение строительства дороги к газоизмерительной станции возле города Стара Загора.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn