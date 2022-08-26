Мировые цены на нефть растут в ожидании выступления главы ФРС

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, теперь и нефтяной рынок ожидает заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые могут повлиять на курс доллара и отразиться на ожиданиях спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 100,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 93,38 доллара.

Позднее в пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступит на экономической конференции в Джексон-Хоуле, рынки ожидают от него подсказок по монетарной политике и экономической ситуации. Трейдеры будут ждать сигналов по поводу темпов повышения ключевой ставки, поскольку ужесточение монетарной политики может привести к укреплению доллара, что негативно для нефтяных цен, и спровоцировать рецессию, что отразится на нефтяном спросе.

ФРС повысила ставку уже четыре раза с начала года, летом было два повышения на 75 базисных пунктов. Рынки оценивают, будет ли регулятор замедлять темп увеличения показателя, повысив ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, в свете сильной макростатистики. Так, оценка снижения ВВП США во втором квартале была пересмотрена в лучшую сторону, а годовая инфляция по итогам июля показала замедление. В сентябре, по данным CME Group, 60,5% аналитиков ожидают, тем не менее, повышения ставки на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Вместе с этим с начала недели нефть может показать рост в среднем на 3% после сигналов от Саудовской Аравии о возможном снижении добычи ОПЕК+. "Трудно оправдать снижение добычи при текущем уровне цен, но перспектива снижения предполагает, что нижний предел рынка не сильно ниже недавних минимумов",- заявил агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Другим базовым фактором нефтяного рынка остается иранская ядерная сделка, которая может вернуть на рынок иранскую нефть. Общеэкономические риски, которые могут повлиять на перспективы спроса, также являются в целом негативными для нефтяных котировок.