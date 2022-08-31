Стоимость нефти растет на ожиданиях снижения ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% после вчерашнего падения, рынки оценивают перспективы снижения предложения, а также уменьшения запасов этого сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,14%, до 98,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 92,72 доллара.

Стоимость нефти в среду утром растет, пока инвесторы оценивают перспективы возникновения нехватки этого сырья на рынке. Так, продолжают подкреплять ожидания слова известного предпринимателя Илона Маска о том, что в скором времени человечеству может понадобиться больше нефти и газа, а также заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить её добычу.

Также инвесторы ожидают официальную статистику минэнерго США о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю, которая будет опубликована позднее вечером. Аналитики ждут снижения запасов нефти на 1,5 миллиона баррелей.

"Основная тема — пессимистичные макроэкономические ожидания в сочетании с ограниченным предложением из-за низких запасов", — сказал агентству Блумберг аналитик Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).