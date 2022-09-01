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Болгария получит 440 миллионов кубометров газа из Азербайджана до конца года

Энергетика Материалы 1 сентября 2022 09:45 (UTC +04:00)
Болгария получит 440 миллионов кубометров газа из Азербайджана до конца года

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Гусейн Гусейнов
Гусейн Гусейнов
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БАКУ /Trend/ - Болгария получит 440 миллионов кубометров газа из Азербайджана с июля по декабрь 2022 года, сообщил Fakti.bg посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, передает Trend.

"У Болгарии и Азербайджана есть контракт на поставку 1 миллиарда кубометров газа в год. С 31 декабря 2020 года азербайджанский природный газ поставляется в Болгарию по альтернативному маршруту через Неа Месемврию [поскольку коммерческие поставки по интерконнектору Греция-Болгария еще не начались]. Сразу после ввода в эксплуатацию газопровода IGB Болгария начнет получать газ из Азербайджана через пункт в Комотини, откуда газ будет поставляться в полном объеме по согласованной цене", - сказал дипломат.

Гусейнов указал, что с 1 июля 2022 года в Болгарию экспортируются около 2,6 миллиона кубометров газа в сутки, что является изначально согласованным полным объемом.

"Кроме того, чтобы импортировать дополнительные объемы природного газа в Болгарию, "Булгаргаз" должен согласовать с компанией-поставщиком из Азербайджана некоторые технические и коммерческие аспекты поставок", — пояснил посол.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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