Благодаря сотрудничеству с Азербайджаном Италия может превратиться в энергетический хаб – итальянские аналитики

БАКУ /Trend/ - Благодаря сотрудничеству с Азербайджаном Италия может превратиться в энергетический хаб.

Об этом сказал Trend итальянский аналитик по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

«Азербайджан зарекомендовал себя как дружественная и лояльная к Италии страна. В нынешней сложной глобальной геополитической ситуации поставки природных ресурсов Азербайджана помогают решать проблемы в энергетической сфере Италии. Считаю, что сотрудничество с Баку нужно еще больше укреплять. Азербайджан является не только надежным поставщиком для Италии и Европы, но и поддерживает хорошие отношения с Римом и всем ЕС. Я четыре раза был в Азербайджане и всегда замечал, как здесь относятся к Италии, к ее культуре, моде, музыке. Такая страна заслуживает большого внимания со стороны политиков и граждан Италии», - сказал он.

Доменико Летиция считает, что сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики будет и дальше расширяться.

«Италию и Азербайджан связывает необходимость начать серьезную экономическую и энергетическую диверсификацию. Наряду с газовыми проектами, могут быть реализованы многочисленные проекты, связанные с водородом. В последнее время итальянские власти анализируют возможность использования Трансадриатического трубопровода (TAP) также для поставок водорода, что позволит еще больше укрепить сотрудничество в области энергетики. Я считаю, что это правильный путь, и благодарю Баку за поддержку, которую он оказывает. Благодаря Азербайджану Италия может стать инновационным энергетическим хабом, нацеленным на экономическую и экологическую устойчивость», - сказал итальянский аналитик.

Как сказал Trend научный сотрудник Программы по энергетике, климату и ресурсам итальянского аналитического центра по международным отношениям Istituto Affari Internazionali Пьер Паоло Раймонди, на сегодняшний день поставки из Азербайджана являются ценным альтернативным источником энергии для Италии.

«Это показывает, насколько важно инвестировать в инфраструктуру. Трансадриатический газопровод (TAP) был последней импортной инфраструктурой, построенной в Италии в 2020 году. Сегодня эта инфраструктура имеет стратегическое значение», - сказал он.

По словам Раймонди, текущие геополитические события создают возможность для расширения энергетического партнерства.

«Азербайджан хорошо вписывается в стратегию диверсификации, поэтому две страны могут расширить свое энергетическое сотрудничество. Тем не менее при более тесном энергетическом сотрудничестве (т.е. расширение мощностей TAP) необходимо учитывать как спрос, так и предложение. Спрос в Европе будет еще одним ключевым компонентом для успешного расширения TAP», — сказал он.

Пьер Паоло Раймонди отметил, что TAP, безусловно, способствует возможности превращения Италии в энергетический хаб.

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