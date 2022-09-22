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Азербайджан увеличит поставки газа в Европу на 40% в годовом исчислении – Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 22 сентября 2022 13:39 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличит поставки газа в Европу на 40% в годовом исчислении – Парвиз Шахбазов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан увеличит поставки газа в Европу на 40 процентов в годовом исчислении.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает Trend.

«Если в прошлом году объем поставок составил 8,2 миллиарда кубометров, то в этом году поставки увеличатся на 40 процентов и достигнут уровня почти 11,5 миллиарда кубометров. Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить транспортировку природного газа на европейский энергетический рынок в больших объемах, учитывая всю чувствительность энергетической безопасности в Европе, зная обо всех проблемах, которые существуют здесь с точки зрения энергоснабжения», — сказал он.

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