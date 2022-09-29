Отсутствие соединения Албании с TAP является провалом - Илир Мета

БАКУ /Trend/ - Отсутствие соединения Албании со стратегическим Трансадриатическим трубопроводом (TAP) — это провал.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Facebook написал бывший президент Албании Илир Мета.

«Газификация Албании находится на нулевой отметке. TAP был введен в эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Отсутствие подключения Албании к этому газопроводу является провалом. Было достаточно времени, чтобы действовать в соответствии с генеральным планом по газификации, реализовать проект Ионическо-Адриатического трубопровода и соединить трубопровод Фиер-Влора с TAP», — написал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Twitter: @Lyaman_Zeyn