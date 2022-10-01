IGB чрезвычайно важен и для Сербии - Александр Вучич

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) чрезвычайно важен и для Сербии.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал Президент Республики Сербия Александр Вучич на своей странице в Facebook.

«Этот проект чрезвычайно важен для Сербии, потому что мы уже приступили к строительству интерконнектора с Болгарией. Я надеюсь, что в 2023 году мы так же сможем провести большую церемонию его ввода в эксплуатацию в нашей стране, что будет иметь большое значение для Сербии и всех Западных Балкан.

Мы должны продолжать развивать наши отношения со всеми надежными партнерами, которые у нас есть», — говорится в публикации.