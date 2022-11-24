IGB способствует увеличению мощностей по транспортировке газа в Европе – Кадри Симсон

БАКУ/Trend/ - Ключевые проекты диверсификации, такие как газовое соединение между Польшей и Литвой, интерконнектор Польша-Словакия, Балтийский газопровод между Польшей, Данией и Норвегией, а также интерконнектор Греция-Болгария (IGB) значительно влияют на объемы перекачки газа в Европе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на открытии ноябрьского пленарного заседания Европарламента.

«Наши усилия по отказу от России как основного поставщика газа сработали лучше, чем мы ожидали. Мы полностью заменили газ, который больше не поставляется из России, на СПГ или дополнительный трубопроводный газ из иных надежных источников. Диверсификация, сокращение спроса, общий подход к хранению газа и наши действия по REPowerEU взаимели эффект. Но хотя на эту зиму мы и обеспечили энергобезопасность, нам это дорого обходится.», — сказала она.

Симсон отметила, что сокращение спроса на газ в странах ЕС является неотъемлемой частью усилий по снижению рисков.

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