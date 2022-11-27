Очередь за азербайджанским газом – позиции страны все больше укрепляются на европейском рынке

БАКУ /Trend/ - Потребность в азербайджанском газе в Европе, где на данный момент наблюдается острый энергетический кризис, стремительно растет. Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», после начала войны между Россией и Украиной были получены заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа. Сегодня экспорт газа из Азербайджана составляет примерно 22 миллиарда кубометров, более 50 процентов которого поставляется в европейские страны.

На данный момент поставки азербайджанского газа осуществляются по уже подписанным контрактам, в которых указаны конкретные объёмы. Для того, чтобы удовлетворить растущие потребности на рынке, необходимо увеличить добычу газа, что невозможно без новых соглашений. Азербайджан имеет большой потенциал для увеличения добычи газа с таких месторождений, как «Абшерон» «Умид», «Бабек», «Асиман», «Шафаг» и других.

Для расширения географии поставок азербайджанского газа требуется строительство дополнительных трубопроводов, один из которых, интерконнектор Греция-Болгария (IGB), был сдан в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Стоит отметить, что благодаря запуску данной инфраструктуры оптовая цена на газ в Болгарии снизилась сразу на 34 процента. Это наглядный пример того, как поставки газа из Азербайджана, помимо удовлетворения потребностей, усиливают конкуренцию на рынке, тем самым способствуя снижению цен, что на данный момент так важно для европейского потребителя.

Интерконнектор между Болгарией и Сербией планируется запустить в 2023 году, что позволит Сербии получить доступ к азербайджанскому газу. Примечательно, что Сербия хочет подписать контракт с Азербайджаном, не дожидаясь готовности соответствующей инфраструктуры. Албания также в числе стран, которые заинтересованы в импорте азербайджанского газа, и на данный момент является транзитером для Трансадриатического трубопровода. В центре внимания находится и Ионическо-Адриатический трубопровод, который должен быть подключен к TAP и довести газ до Боснии и Герцеговины, Монтенегро, Хорватии. В азербайджанском газе также заинтересованы Венгрия, Северная Македония и другие страны, которые более уязвимы перед проблемой дефицита энергоносителей.

Но самый важный вопрос, который нужно решить для того, чтобы увеличить поставки азербайджанского газа в Европу, это, конечно же, расширение пропускной способности Южного газового коридора.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для этого потребуются консолидированная позиция и инвестиции всех владельцев долей.

«Мы должны расширить совершенно новую систему действующих трубопроводов. Два года назад мы завершили строительство Трансадриатического трубопровода, являющегося заключительным сегментом Южного газового коридора. Однако уже сегодня мы видим потребность в увеличении объема вдвое – с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров. Для этого, конечно, потребуются консолидированная позиция и инвестиции всех владельцев долей. В ТАР Азербайджан владеет всего лишь 20-процентной долей. Поэтому надеемся, что мы с партнерами достигнем этого, а также расширения TANAP с 16 миллиардов до 32 миллиардов кубометров, так как мощности TANAP, можно сказать, почти полностью загружены. Конечно, все это потребует дополнительных инвестиций. Для этого у нас, разумеется, должны быть договоренности с турецкими коллегами о транзите. Без этого невозможно будет обеспечить возрастающие потребности европейских, а также турецких потребителей», - сказал глава государства.

Итак, у Азербайджана есть потенциал и есть желание поставлять больше газа в Европу и обеспечить энергобезопасность континента. И европейские страны, как можно увидеть, стремятся к расширению партнёрства с нашей страной, которая не раз доказывала свою надежность. Но для того, чтобы претворить желаемое в реальность уже сейчас нужны предметные коммерческие переговоры, подкрепленные конкретными шагами, так как увеличение добычи газа и расширение существующей инфраструктуры также требуют определенного времени.