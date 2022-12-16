"Азеригаз" продолжает работы по возобновлению газоснабжения в четырех районах

БАКУ/Trend/ - В четырех районах Азербайджана, где прекращена подача газа, в ночное время ведутся восстановительные работы.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил руководитель пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев.

"В Газахском, Гедабекском, Балакенском, Ярдымлинском районах в связи с резкими похолоданиями в последнее время наблюдалось натяжение сварочных швов на линиях, и это привело к появлению мелких трещин. В результате появления данных трещин были зафиксированы утечки газа. Информация поступила ночью. Утечки вызывают выброс больших объемов газа в окружающую среду. В результате любая искра, в том числе возникшая по неосторожности, может привести к мощным взрывам и человеческим жертвам. Поэтому ночью мы прекратили подачу газа в этих районах", - сказал Велиев.

По его словам, в эти регионы были командированы специалисты ПО "Азеригаз".

«Восстановительные работы ведутся с ночи. Несмотря на снежную погоду, работы по возобновлению газоснабжения абонентов продолжаются. Если погодные условия позволят, мы постараемся решить проблему как можно скорее. Однако это будет больше зависеть от погодных условий», - пояснил Э.Велиев.