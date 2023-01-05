SOFAZ о возможности приобретения доли латвийского газового трейдера

БАКУ/Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) не планирует прямых инвестиций в акции какой-либо компании, сказали в фонде в ответ на вопрос Trend о возможности приобретения доли Latvijas Gaze.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Азербайджан скоро станет одним из акционеров Latvijas Gaze, которая является крупнейшим трейдером природного газа в Латвии. Компания осуществляет оптовую продажу и продажу природного газа бизнес-клиентам в Латвии, Литве и Эстонии. Latvijas Gaze начала торговать природным газом и в Финляндии с 1 января 2020 года.

"В соответствии с новой инвестиционной политикой, действующей с 2012 года, в инвестиционный портфель SOFAZ добавлены новые активы, в том числе акции. Стратегия направлена на диверсификацию инвестиционного портфеля SOFAZ по различным финансовым инструментам и повышение доходности", - сказали в фонде.

В SOFAZ отметили, что в соответствии с этой инвестиционной политикой 50 процентов от общей стоимости долгосрочного инвестиционного портфеля могут быть вложены в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, 25 процентов - в акции, 10 процентов - в золото и до 15 процентов - в недвижимость.

"Кроме того, портфель акций состоит из акций, котирующихся на фондовой бирже, и прямых инвестиций. По итогам третьего квартала 2022 года портфель акций SOFAZ составил 18,7 процента от общего инвестиционного портфеля. Индексы в этом портфеле — более диверсифицированные, они охватывают 24 страны и более 1500 крупных компаний", — пояснили в фонде.

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