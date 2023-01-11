SOCAR cменила главу трейдерской структуры в России

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сменила генерального директора своей трейдерской структуры ООО «СОКАР РУС» в России, передает в среду Trend со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц РФ.

Так, Руфат Махмуд сменил на этом посту Фарида Джафарова, который возглавлял компанией с 2013 года.

Отметим, что ООО «СОКАР РУС» — дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики — зарегистрировано в России весной 2013 года.

Компания ставит целью исследование возможностей применения финансового, научно-производственного и управленческого потенциала государственной корпорации SOCAR на российском рынке, в республиках СНГ и других странах, а также привлечение российских и международных инвесторов для участия в разработке и реализации проектов на территории Азербайджана.