Цены на газ в Европе падают: S&P Global назвал основные причины

БАКУ /Trend/ - 6 января февральские фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) составили 69 евро за МВтч. Для сравнения, в конце февраля прошлого года, всего через несколько дней после начала войны в Украине, этот показатель составлял 94,4 евро, а в конце августа 2022 года достиг пика в более чем 340 евро.

Как сказал Trend специалист S&P Global Commodity Insights по газовым рынкам, транспортировке газа и политике в Европе и Евразии Лоран Русецкас, не только теплая, вопреки ожиданиям, погода привела к такому низкому уровню цен.

"Я бы назвал три фактора. Конечно, велика роль фактора погоды. Пока этой зимой наблюдается очень мягкая погода. Второй фактор - это уровень газа в хранилищах Европы. К середине октября Европе удалось заполнить свои хранилища на 95 процентов. В обычное время переход от газа, поступающего в хранилище, к газу, поступающему из хранилища, в среднем приходится на 22 или 23 октября. В этом году это было 14 ноября. У Европы была цель к октябрю достичь 90 процентов заполнения. И 14 ноября газохранилища в Европе были заполнены на 95 процентов. Это очень сильно влияет на цену, потому что все видят, что хранилища заполнены и с поставками проблем нет", — отметил эксперт.

Русецкас добавил, что когда цена устанавливается трейдерами, они смотрят на множество факторов на рынке: на предложение, спрос и уровень газа в хранилищах.

"Если уровень газа в хранилищах в декабре низок, цена на более позднюю зиму взлетает вверх, потому что люди понимают, что этих объёмов будет недостаточно. Сейчас в хранилищах большой объём газа, что приводит к снижению цен. Спрос по-прежнему удовлетворяется в основном за счет ежедневного предложения", — пояснил он.

Эксперт считает, что третий фактор – это кризис спроса.

"Промышленный, жилой и коммерческий спрос на газ значительно снизился. Это не только из-за погоды, но и из-за того, что люди потребляют меньше газа, то есть экономят. Это три фактора, которые взаимодействуют друг с другом", — добавил он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn