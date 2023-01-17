Драйверы роста возобновляемой энергетики изменились - Фатих Бирол

БАКУ /Trend/ - Драйверы роста возобновляемой энергетики изменились.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе обсуждений на тему «Освоение новой энергетической экономики» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Мир никогда не сталкивался с энергетическим кризисом такой сложности, так как до 24 февраля 2022 года Россия была экспортером энергоресурсов номер один в мире. Кризис оказывает огромное влияние на рынки нефти и газа. В то же время это дало большой толчок развитию «чистой» энергетики. В прошлом «чистая» энергетика росла, но основной движущей силой были экологические причины. Но сейчас самым большим драйвером роста возобновляемых источников энергии является энергетическая безопасность», — сказал он.

Бирол отметил, что наблюдается очень сильный рост в сфере «чистой» энергии.

«Рост возобновляемой энергетики в прошлом году составил 25 процентов по сравнению с 2021 годом. Такого мы еще не видели. В 2019 году только три из 100 проданных автомобилей были электромобилями, а в прошлом году доля электрокаров составила 13 процентов, что является большим ростом. Если эта тенденция сохранится, в 2030 году каждый второй автомобиль, проданный в Европе, США и Китае, на трех крупнейших автомобильных рынках, будет электромобилем», — добавил он.

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