Азербайджан - надежный экспортер нефти и природного газа - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр промышленности, горнодобывающей промышленности и энергетики Туниса Нейла Нуира Гонджи обсудили вопросы сотрудничества между странами в области поставок сырой нефти и возобновляемых источников энергии.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, стороны в ходе встречи в ОАЭ затронули вопросы диверсификации источников энергоснабжения и развитие сферы возобновляемых источников энергии.

Шахбазов отметил, что Азербайджан является надежным экспортером нефти и природного газа, а также стремится стать поставщиком "зеленой" энергии.

"С этой целью мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями в рамках проектов по "зеленой" энергии. Мы продолжим политику по диверсификации в обеспечении энергетической безопасности нашей страны и наших партнеров", - сказал министр.

В свою очередь тунисский министр отметила, что у Туниса есть потребность в качественной азербайджанской сырой нефти для организации нефтепереработки и страна намерена продолжить сотрудничество между соответствующими компаниями сторон в области поставок нефти.

В минэнерго напомнили, что Государственная нефтяная компания Азербайджана и государственная нефтяная компания Туниса более десяти лет сотрудничают в сфере поставок сырой нефти и нефтепродуктов.