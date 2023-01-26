Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Увеличится транзит нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан

Энергетика Материалы 26 января 2023 13:45 (UTC +04:00)
Увеличится транзит нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Транзитные поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будут увеличены в этом году.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«С прошлого года мы поставляем нефть из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В этом году объёмы будут увеличены. Точные цифры можно узнать у госнефтекомпании SOCAR. Но есть ограничения на объёмы транзита нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Из-за показателей качества мы не можем заполнить все свободные мощности трубопровода нефтью из Казахстана», – сказал он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости