Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 января повысилась на 0,49 доллара относительно предыдущего показателя и составила 89,94 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,54 доллара – до 87,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,1 доллара, составив 49,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 января повысилась на 1,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,9 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 27 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.