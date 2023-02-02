Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 февраля понизилась на 1,12 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,41 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,03 доллара – до 84,52 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,12 доллара, составив 46,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 1 февраля понизилась на 1,24 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,98 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на второе февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.