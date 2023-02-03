Дополнительные объемы газа в Черном море станут доступны в ближайшие годы - президент Румынии

БАКУ/Trend/ - Дополнительные объемы газа, обнаруженные в Черном море, станут доступны в 2026-2027 годах.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Румыния в настоящее время является крупным производителем углеводородов в Европе, и мы намерены усилить эту роль за счет запасов газа, уже открытых в Черном море. Более того, дополнительные существенные объемы станут доступны в 2026-2027 годах", - сказал он.

Как отметил президент, таким образом, Румыния сможет внести дальнейший вклад в энергетическую безопасность и устойчивость в Европе.

"Природный газ остается важнейшим дополнительным элементом в поддержке процесса декарбонизации. В рамках Европейского союза Румыния активно выступает за включение природного газа и ядерной энергии в "зеленую" таксономию в качестве важнейших технологий в процессе перехода к безуглеродной экономике. Таким образом, мы видим предсказуемое и долгосрочное использование природного газа в экономике Европейского союза", - отметил Йоханнис.