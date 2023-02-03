Азербайджан станет важным поставщиком зеленой энергии и водорода в Европу – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем Азербайджан станет важным поставщиком зеленой энергии и водорода в Европу.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

По словам министра, проведение заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, наряду с Консультативным советом по Южному газовому коридору, показывает, что наряду с природным газом зеленая энергетика также является приоритетом для Азербайджана.

Министр сказал, что 2023 год является решающим для усилий Азербайджана как с точки зрения поставок по Южному газовому коридору, так и зеленой энергии в Европу.

«Южный газовый коридор поставил 11,4 миллиарда кубометров в 2022 году», - добавил Шахбазов.

Министр отметил, что создание коридора зеленой энергии из Азербайджана также является стратегическим приоритетом.

«Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия в декабре 2022 года сделали исторический шаг, и договорились соединить Каспийское море с Европой коридором зеленой энергии. На втором этапе планируется поставка 3-4 ГВт зеленой энергии по этому маршруту, который станет коридором зеленой энергии 21 века. Наше сотрудничество с иностранными энергетическими компаниями по проектам зеленой энергетики мощностью более 25 ГВт позволяет Азербайджану стать важным и надежным партнером, поставляющим зеленую энергию и водород в Европу», - сказал Шахбазов.