Поставки по TAP в три страны преодолели отметку в 20 млрд кубометров газа

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) с момента ввода в эксплуатацию поставил более 20 миллиардов кубометров газа в три страны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти, выступая 3 февраля на 9-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

«В октябре прошлого года TAP был подключен к интерконнектору Греция-Болгария (IGB) и за два года поставки по трубопроводу в Италию, Грецию и Болгарию преодолели отметку в 20 миллиардов кубометров газа. Мы рады, что сейчас запускаем первый этап расширения мощностей, и по-прежнему полны решимости работать над удвоением мощностей до 20 миллиардов кубометров к 2027 году», - добавил Скьепатти.

Управляющий директор отметил, что консорциум TAP сосредоточен на том, чтобы переход на «чистую» энергию, особенно в Юго-Восточной Европе, происходил устойчивым образом, поддерживая декарбонизацию.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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