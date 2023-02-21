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Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере (ФОТО)

Энергетика Материалы 21 февраля 2023 18:18 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Масудом Маликом, федеральным министром Совета по инвестициям Чаудри Саликом Хуссейном и министром промышленности и производства Сайедом Муртазой Махмудом было обсуждено развитие энергетического сотрудничества между двумя странами.

Отметим, что с 18 февраля в Баку находится министерская делегация из Пакистана. Визит продлится до 23 февраля.

Напомним также, что Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном относительно импорта продукции нефти, масел и смазочных материалов (ГСМ) в кредит, поставках сжиженного природного газа (СПГ) по доступным ценам.

Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере (ФОТО)
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