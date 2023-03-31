В Баку пройдет Азербайджано-американский энергетический форум

БАКУ /Trend/ - Третьего апреля в Баку пройдет Азербайджано-американский форум по "зеленой" энергетике.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что организаторами мероприятия являются министерство и Агентство поощрения экспорта и инвестиций.

На форуме будут обсуждены возможности сотрудничества двух стран в сфере возобновляемой энергетики, долгосрочные планы проектов "зеленой" энергетики, проектов "зеленого" водорода, текущая ситуация по производству электроэнергии, а также внедрение технологий чистой энергетики.

В рамках мероприятия планируется проведение деловых встреч с участием азербайджанских и американских компаний.