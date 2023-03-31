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В Баку пройдет Азербайджано-американский энергетический форум

Энергетика Материалы 31 марта 2023 15:52 (UTC +04:00)
В Баку пройдет Азербайджано-американский энергетический форум

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Третьего апреля в Баку пройдет Азербайджано-американский форум по "зеленой" энергетике.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что организаторами мероприятия являются министерство и Агентство поощрения экспорта и инвестиций.

На форуме будут обсуждены возможности сотрудничества двух стран в сфере возобновляемой энергетики, долгосрочные планы проектов "зеленой" энергетики, проектов "зеленого" водорода, текущая ситуация по производству электроэнергии, а также внедрение технологий чистой энергетики.

В рамках мероприятия планируется проведение деловых встреч с участием азербайджанских и американских компаний.

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