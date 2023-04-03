Нефть дорожает почти на пять процентов

Мировые цены на нефть в понедельник утром немного замедлили рост, который при этом составляет около 5%, инвесторы оценивают новости о сокращении добычи ряда стран ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,87%, до 83,78 доллара за баррель, ранее, в районе 3.30, показатель достигал 85 долларов. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,89%, до 79,37 доллара, максимально в понедельник она составляла 81,58 доллара.

В воскресенье ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки.

"Эта мера отправляет рынку четкий сигнал о том, что они собираются поддерживать цены", — сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнз (Daniel Hynes).

Как добавил эксперт, также "определенно выросли" шансы того, что цены на нефть снова достигнут отметки в 100 долларов.