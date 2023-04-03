Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в области энергетики по трем направлениям - замминистра

Энергетика Материалы 3 апреля 2023 10:40 (UTC +04:00)
Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в области энергетики по трем направлениям - замминистра

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в области энергетики по трем направлениям.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума.

По его словам, большой потенциал в сотрудничестве в области энергетики имеют освобожденные территории, регион Каспия и Нахчыван.

«Мы предложили коллегам из США наладить и расширить сотрудничество именно в этих трех приоритетных направлениях», - сказал он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости