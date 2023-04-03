Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в области энергетики по трем направлениям – замминистра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в области энергетики по трем направлениям.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума, проходящего 3 апреля в Баку.

По его словам, большой потенциал по сотрудничеству в области энергетики имеют освобожденные территории, регион Каспия и Нахчыван.

«Мы предложили коллегам из США наладить и расширить сотрудничество именно в этих трех приоритетных направлениях», - сказал он.

Солтанов сообщил, что практически по всем регионам Азербайджана ведутся переговоры о создании энергетической инфраструктуры.

«Он напомнил, что в Карабахе в области энергетики уже налажено сотрудничество с bp. Коллеги из bp требуют очистки территории от мин в глубину до четырех метров, что затягивает и усложняет процесс очистки от мин. Однако, процесс идет, сотрудники bp уже побывали на территории и ознакомились с текущими работами», - отметил он.

Солтанов также добавил, что проявляется большой интерес со стороны китайских компаний в восстановлении Карабаха.