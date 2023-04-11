Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу в первом квартале 2023 года

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 2,9 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в целом, экспорт газа вырос на 11,2 процента в годовом исчислении.

"В январе - марте 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (2,9 миллиарда кубометров), Турцию (2,7 миллиарда кубометров) и Грузию (0,9 миллиарда кубометров). В отчетный период по TANAP в Турцию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров", - говорится в публикации министра.

Отметим, что в первом квартале 2023 года в Азербайджане добыча газа выросла на три процента - до 12,2 миллиарда кубометров. Свыше половины, или 6,5 миллиарда кубометров природного газа страна экспортировала на внешние рынки. Кроме того, добыча нефти (вместе с конденсатом) составила 7,7 миллиона тонн.

Напомним, что в январе - марте 2022 года в Азербайджане было добыто 8,348 миллиона тонн сырой нефти с учетом конденсата, из которых 8,323 миллиона тонн пришлись на товарную нефть, а добыча природного газа составила 11,803 миллиарда кубометров.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.