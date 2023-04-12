MOL Group может перерабатывать Azeri Light на регулярной основе

БАКУ /Trend/ - Венгерская компания MOL Group, которая недавно впервые осуществила поставку нефти с азербайджанского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на собственный нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Словакии, может перерабатывать Azeri Light на регулярной основе, сообщили в Slovnaft в ответ на запрос Trend.

"Это была спотовая поставка, но есть возможность сделать ее регулярной. Теперь у компании есть возможность решить, продавать ли свою долю сырой нефти, добываемой на месторождении АЧГ, или транспортировать ее на свои нефтеперерабатывающие заводы, что повышает надежность поставок в Словакии, а также в регионе, где компания в основном работает", - сказали в Slovnaft.

Было отмечено, что это важный шаг в усилиях компании по повышению гибкости поставок сырой нефти.

"Кроме того, прибытие танкера Seavelvet из порта Джейхан в Турции в Омишаль в Хорватии, а затем транспортировка 90 000 тонн сырой нефти в Братиславу по трубопроводу Adria — это история успеха MOL Group. Это представляет собой комплексную интеграцию цепочки создания стоимости, поскольку компания будет перерабатывать и продавать нефтепродукты, произведенные на одном из собственных нефтеперерабатывающих заводов с использованием сырой нефти, добываемой на месторождении, в котором она владеет долей. Нефть транспортируется с Сангачальского нефтяного терминала недалеко от Баку в Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, в котором MOL Group также владеет долей", - сказали в Slovnaft.

Пробное производство нефтепродуктов с использованием нефти Azeri Light начнется в апреле.

Отметим, что MOL владеет 9,57% акций блока "Азери-Чираг-Гюнешли".

Согласно данным bp, общая добыча на АЧГ за 2022 год составила в среднем около 415 400 баррелей в сутки (в целом около 152 млн баррелей, или 20 млн тонн). Объем суточной добычи по месторождениям составил: "Чираг" (25 200 баррелей), "Центральный Азери" (104 100 баррелей), "Западный Азери" (116 400 баррелей), "Восточный Азери" (64 000 баррелей), "Глубоководный Гюнешли" (76 300 баррелей) и "Западный Чираг" (39 400 баррелей).

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

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