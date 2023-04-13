Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после двухдневного роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,38% — до 87 долларов за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 82,99 доллара.

В предыдущие два дня нефть дорожала. Цена марки Brent поднялась на 3,59%, марки WTI — на 4,36%.

Рынки оценивают данные минэнерго США по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 470,5 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в США за неделю опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей — минимума с ноября 1983 года.