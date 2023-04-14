В SOCAR назвали доходность по еврооблигациям, размещенным на фондовых биржах

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выплатила основной долг по еврооблигациям, размещенным на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сказали в пятницу Trend в пресс-службе SOCAR.

Было отмечено, что стоимость выпущенных в обращение еврооблигаций составляла один миллиард долларов с годовой доходностью 4,75 процента и сроком размещения 10 лет. За этот период держатели облигаций получили в общей сложности 475 миллионов долларов.

Кроме того, Petkim Petrokimya Holding так же выплатила основной долг по еврооблигациям, размещенным на Ирландской фондовой бирже. Годовая купонная доходность еврооблигаций Petkim, выпущенных сроком на пять лет, составила 5,875 процента. Номинальная цена указанных еврооблигаций составляла 1 000 долларов, а за период обращения рыночная цена выросла до 1 031. Инвесторы в общей сложности получили прибыль в размере 147 миллионов ​​долларов за пять лет.

В целом по еврооблигациям Petkim Petrokimya Holding и SOCAR инвесторы получили прибыль в размере 622 миллионов долларов.

В настоящее время, как сказали в пресс-службе госкомпании, на международных рынках капитала торгуются облигации SOCAR на сумму 750 миллионов долларов, а на рынке Азербайджана - на сумму 100 миллионов долларов. Таким образом, SOCAR стремится сохранить статус надежного партнера как на международном, так и внутреннем рынке капитала.