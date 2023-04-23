Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Совместное предприятие SOCAR-BOTAŞ рассматривает возможные проекты в Турции и за ее пределами

Энергетика Материалы 23 апреля 2023 09:18 (UTC +04:00)
Совместное предприятие SOCAR-BOTAŞ рассматривает возможные проекты в Турции и за ее пределами

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры о реализации различных проектов в Турции и за ее пределами совместным предприятием SOCAR Türkiye, дочерней компанией азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), и BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что совместное предприятие создано в конце 2022 года.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу.

"BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию, посредством которой будет продаваться газ в Европу. Мы объявили о цели стать центром газовой торговли. И Азербайджан также поддерживает нас в этом вопросе", - пояснил он.

Донмез отметил, что балканские страны запрашивают газ у Турции и Азербайджана и две страны будут действовать в этом вопросе сообща.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости