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"Кольцо солидарности" позволит значительно увеличить транспортный потенциал в Европе - министр (Дополнено)

Энергетика Материалы 25 апреля 2023 14:48 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 апреля 13:24)

СОФИЯ /Trend/ - "Кольцо солидарности" позволит значительно увеличить транспортный потенциал в Европе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

«Этот меморандум — важный шаг на пути к реализации инициативы STRING. Азербайджан уже два года играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», - сказал Шахбазов.

По словам министра, Азербайджан полностью поддерживает такие инфраструктурные проекты. «Страны STRING в будущем могут играть роль транзита для транспортировки газа в другие страны», - отметил он.

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