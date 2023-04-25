"Кольцо солидарности" позволит значительно увеличить транспортный потенциал в Европе - министр (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 апреля 13:24)

СОФИЯ /Trend/ - "Кольцо солидарности" позволит значительно увеличить транспортный потенциал в Европе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

«Этот меморандум — важный шаг на пути к реализации инициативы STRING. Азербайджан уже два года играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», - сказал Шахбазов.

По словам министра, Азербайджан полностью поддерживает такие инфраструктурные проекты. «Страны STRING в будущем могут играть роль транзита для транспортировки газа в другие страны», - отметил он.