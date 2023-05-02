Азербайджан и Бельгия достигли соглашения о сотрудничестве в ветроэнергетике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Бельгия достигли соглашения о сотрудничестве в области ветряной энергетики.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что эта договоренность была достигнута в ходе встречи с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен.

"В ходе встречи с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен мы договорились сотрудничать по обмену опытом в оффшорной ветроэнергетике", - написал в своем Twitter Шахбазов.

Отметим, что дорожная карта морской ветроэнергетики, опубликованная министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и IFC, показывает, что Азербайджан имеет потенциал установки ветряных электростанций на море общей мощностью 7 ГВт к 2040 году. Потенциал ветряной, солнечной и гидроэнергетики на освобожденных землях превышает 10 ГВт. Суммарный потенциал мощностей выработки "зеленой" энергии Азербайджана превышает 200 тысяч мегаватт.