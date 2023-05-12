В апреле суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 512 тыс. баррелей

БАКУ /Trend/ - Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле 2023 года составила 512 тысяч баррелей, передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По данным министерства, суточная добыча нефти, включая конденсат, составила 626 тысяч баррелей.

Отметим, что в рамках сотрудничества ”ОПЕК+" обязательство Азербайджана по сокращению добычи составляет 33 тысячи баррелей в день, а квота по ежедневной добыче сырой нефти - 684 тысячи баррелей.

Согласно данным минэнерго, общая добыча нефти в стране в 2022 году составила 32,6 миллиона тонн (вместе с конденсатом). При этом на долю месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлась добыча в объеме 20,4 миллиона тонн, "Шах Дениз" - 4,4 миллиона тонн (вместе с конденсатом). Государственной нефтяной компанией (SOCAR) было добыто 7,8 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

В отчетный период Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти, включая конденсат, из них 24,9 миллиона ​​тонн пришлись на долю консорциума и 1,4 миллиона тонн - на долю SOCAR.