Болгария планирует присоединиться к проекту поставки "зеленой" энергии из Каспия в ЕС - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал в сфере возобновляемой энергии, которого достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Наряду с Южным газовым коридором, Азербайджан создает коридоры для транспортировки "зеленой" энергии. Так, например, Азербайджан в декабре прошлого года достиг с Грузией, Румынией и Венгрией соглашения по созданию соответствующего коридора по дну Черного моря из Каспия в Европу. Также заявила о заинтересованности в принятии участия в этом проекте болгарская сторона и в ближайшее время мы ожидаем официального присоединения Болгарии к этому проекту", - сказал он.

Солтанов отметил, что Европа и ее финансовые институты приветствуют эти проекты и готовы финансировать их.

"Также мы нацелены на создание энергетического коридора из Нахчывана в Турцию и далее на мировые рынки. Кроме того, считаю, что создание Зангезурского коридора создаст дополнительные маршруты транспортировки азербайджанской продукции, в том числе "зеленой" энергии, на рынки ЕС", - добавил он.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.