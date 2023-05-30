Мировые цены на нефть снижаются

Во вторник утром мировые цены на нефть снизились, и рынки продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг потолка государственного долга США, сообщает Trend.

По последним обновленным данным на 8:52 утра, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66%, достигнув отметки в 76,59 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на WTI упали на 0,47%, составив 72,33 доллара.

Одной из ключевых тем на рынках остаются переговоры о повышении потолка государственного долга США. Согласно сообщению Белого дома, президент Джо Байден ежедневно находится в контакте с лидерами конгресса для обсуждения предстоящего голосования по соглашению, которое призвано увеличить потолок государственного долга и избежать дефолта.

Рыночный стратег Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong) из агентства IG Asia Pte, комментируя ситуацию, отмечает: "С учетом ослабления рисков дефолта по долгам США, которое, кажется, в целом уже учтено ожиданиями, вопрос заключается в том, какие дальнейшие события могут вызвать более стабильное повышение цен". Эксперт также указывает на то, что котировки также сдерживают слабые экономические ожидания и высокий уровень добычи нефти в России.