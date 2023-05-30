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Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт посетит Азербайджан

Энергетика Материалы 30 мая 2023 20:56 (UTC +04:00)
Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт посетит Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Помощник госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетт будет находиться с визитом в Азербайджане с 30 мая по 2 июня, сообщает Trend.

Он примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Пайетт встретится с официальными лицами правительства Азербайджана и обсудит вопросы энергетической безопасности и возможности расширения использования возобновляемых источников энергии.

Помощник госсекретаря также проведет встречи с должностными лицами в сфере энергетики из других стран и организаций, чтобы способствовать дальнейшему международному сотрудничеству для стабилизации глобальных поставок энергоресурсов при ускорении перехода на экологически чистую энергию.

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