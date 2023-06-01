Каспийский регион стал энергетическим хабом - Парвиз Шахбазов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Каспийский регион с геостратегической точки зрения стал энергетическим хабом.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, наша страна усилила свою роль в обеспечении энергической безопасности Европы и региона в целом.

«Как вы знаете, мы инициировали проект Южного газового коридора, который сегодня играет важную роль в экспорте азербайджанского газа в ЕС. Мы сегодня экспортируем свой газ в 6 стран и считаем, что число этих стран будет расти. Считаю также, что партнерство и сотрудничество с третьими странами очень важно для достижения поставленных целей», - сказал он.

Азербайджан, по словам министра, работает над увеличением источников природного газа

«Сегодня наша страна имеет в запасе порядка 1,7 трлн кубометров природного газа, который мы в будущем планируем экспортировать в другие страны. Кроме того, мы к 2028 году за счет расширенного применения ВИЭ сэкономим около 1 млрд кубометров газа, который будет направлен на экспорт», - сказал он.

Шахбазов также сообщил, что правительство работает с ЕБРР над оценкой потенциала производства водорода в стране.

«Первичные данные уже говорят о положительном потенциале. В частности, Нахчыван тоже обладает большим потенциалом ВИЭ. Мы планируем в эти регионы также привлечь таких крупных игроков, как MASDAR, Acwa Power», - сказал он.

Министр отметил, что в области транспортировки в будущем на внешние рынки зеленой энергии на первом этапе ожидается транспортировать в ЕС 4 гВт чистой энергии и 1 гВт в Турцию.