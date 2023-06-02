Нефть дорожает на рисковых настроениях рынков

Цены на нефть на мировых рынках утром в пятницу растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на новости о договоренностях по лимиту государственного долга США, что поддерживает желание трейдеров рисковать, а также ожидают заседание ОПЕК+, сообщает Trend.

По последним данным, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, достигнув отметки в 74,68 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на WTI поднялись на 0,53%, до 70,47 доллара.

Нефтяные котировки получают поддержку от желания трейдеров рисковать на фоне новостей из США. Ранее сенат принял законопроект о повышении потолка государственного долга, а затем, в среду, этот документ был одобрен большинством голосов в палате представителей. После утверждения инициативы обоими палатами она будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.

Теперь рынки ожидают заседания ОПЕК и ее союзников в рамках альянса ОПЕК+, которое состоится в Вене 3-4 июня. Полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ являются особенно важными, поскольку на них все участники полного состава оценивают ситуацию на нефтяном рынке и, основываясь на проведенном анализе, могут принять решение о корректировке параметров сделки ОПЕК+.