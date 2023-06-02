Президент SOCAR встретился с министром промышленности и торговли Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня 2023 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром промышленности и торговли Чешской Республики Йозефом Сикелой.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено, что связи стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой успешно развиваются, выражено удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством в экономической сфере, в том числе в нефтегазовом секторе.

В рамках встречи была обсуждена возрастающая роль SOCAR в поставках в Чехию нефти и продуктов нефтехимии, подчеркнута важность Южного газового коридора, ставшего важным компонентом европейской системы энергетической безопасности, и в этой связи обсуждалась проделанная работа в связи с поставкой дополнительных объемов газа в Европу.

На встрече также были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества между CEZ и SOCAR, одной из крупнейших энергетических компаний Европы, состоялся обмен мнениями по поставкам природного газа, торговле сжиженным природным газом (СПГ), обмену опытом и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.