Туркменистан и Пакистан согласовали ускорение реализации проекта газопровода ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Председатель туркменского государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали соглашение о совместном плане ускоренной реализации проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), сообщает Trend.

Согласно официальному туркменскому источнику, подписание документа состоялось в рамках рабочей поездки делегации Туркменистана в Пакистан.

В ходе встречи премьер-министр Пакистана подтвердил поддержку скорейшего завершения проектов газопровода ТАПИ и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (TAP), которые будут играть важную роль в удовлетворении энергетических потребностей Пакистана.

В своем выступлении на церемонии подписания он подчеркнул, что газопровод ТАПИ является крайне значимым проектом для обеспечения процветания региона, а также подтвердил, что Пакистан предпримет все необходимые меры для ускорения его реализации.

Отметим, что по прогнозам, по газопроводу ТАПИ ежегодно будут транспортироваться 33 миллиарда кубометров природного газа по маршруту протяженностью 1800 километров от туркменского Галкыныша, второго по величине газового месторождения в мире, до индийского города Фазилка, расположенного недалеко от границы Индии с Пакистаном.