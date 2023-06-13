Экспорт газа из Азербайджана в Европу превысил 4,8 млрд кубометров

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 4,8 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в годовом исчислении экспорт газа в целом вырос на 9,6 процента .

"В январе - мае 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (4,8 миллиарда кубометров), Турцию (4,3 миллиарда кубометров) и Грузию (1,2 миллиарда кубометров). В отчетный период по TANAP в Турцию было экспортировано 2,4 миллиарда кубометров", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила 32,6 миллиона тонн, а добыча газа выросла на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, что составляет 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) производства газа.