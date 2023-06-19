Туркменистан увеличил объемы производства и экспорта электроэнергии

БАКУ /Trend/ - С января по май 2023 года Туркменистан заметно увеличил производство и объем экспорта электроэнергии, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Баймурад Аннамамедов на заседании правительства.

По его словам, в указанный период согласно данным Министерства энергетики Туркменистана темпы роста производства электроэнергии составили 105,8 процента, а ее экспорт - 106,3 процента.

В дополнение к этому, вице-премьер отметил, что план по производству продукции и выполненным работам в рамках данного министерства был выполнен на уровне 110,1 процента.

Туркменистан активно интегрируется в общую энергетическую систему Центральной Азии.

Ожидается, что к 2025 году Туркменистан значительно увеличит объем экспорта электроэнергии на 8,7 процента. Достижению этой цели будет способствовать строительство новых электростанций, линий электропередачи, современных трансформаторных подстанций и объектов распределения энергии.

В настоящее время туркменская электроэнергия экспортируется в Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан, и этот список стран может продолжать расширяться.