SOCAR и «КазМунайГаз» подписали меморандум по транзиту казахстанской нефти

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Казахстана подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана, передает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

Документ был подписан по итогам встречи премьер-министров Азербайджана и Казахстана - Али Асадова и Алихана Смаилова в Баку.

Стороны подчеркнули позитивное развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере, с удовлетворением отметили начало в этом году поставок казахстанской нефти на рынки третьих стран через территорию Азербайджана.

Напомним, что ранее, АО «КазМунайГаз» и SOCAR подписали соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.