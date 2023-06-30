Черноморский энергопроект раскроет потенциал производства ВИЭ в Азербайджане - ЕС

БАКУ /Trend/ - Черноморский электроэнергетический проект раскроет потенциал производства возобновляемой энергии в Азербайджане, сказал Trend официальный представитель ЕС.

"Мы поощряем государства-члены и партнеров, поддерживающих эту инициативу по прокладке электрокабеля по дну Черного моря, который соединит регион Южного Кавказа и Европейский союз. Этот проект повысит энергетическую безопасность обеих сторон и обеспечит торговлю электроэнергией из возобновляемых источников на наших рынках, а также поможет раскрыть потенциал производства солнечной и ветровой энергетики Азербайджана", - сказал представитель ЕС.

Собеседник агентства отметил, что в связи с этим ЕС с большим интересом отслеживает процесс подготовки технико-экономического обоснования проекта и реализацию Бухарестского меморандума по "зеленой" энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

"ЕС находится в авангарде глобального перехода к чистой энергии. Ускорение процесса вложения инвестиций в возобновляемые источники энергии стало особенно важным в контексте двойного - климатического и энергетического - кризиса. В соответствии с нашим планом REPowerEU мы поддерживаем наших соседей и партнеров на Южном Кавказе в увеличении производства возобновляемой энергии. Крайне важно иметь надлежащую нормативно-правовую базу для поощрения частных инвестиций, включая отделение производства электроэнергии от передачи, создание независимого оператора рынка электроэнергии и проведение аукционов по возобновляемым источникам энергии. Азербайджан предпринимает важные шаги в этом направлении", - сказал представитель ЕС.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает, среди прочего, строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

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